Олег Меньшиков отпраздновал свое 61-летие

Народному артисту Российской Федерации Олегу Меньшикову сегодня исполнился 61 год, из которых более сорока лет он посвятил театру и кино. Зрителям он хорошо знаком по фильмам «Покровские ворота», «Кавказский пленник», «Статский советник», «Гоголь. Начало» и многим другим.

Как сообщают «Народные новости», Олег Меньшиков впервые снялся в кино в 1980 году, начав с роли Шурки Доминиани в фильме «Жду и надеюсь». Всего же за свою 41-летнюю кинокарьеру актер сыграл в 37 фильмах. Олег Евгеньевич родился 8 ноября 1960 года в подмосковном городе Серпухове. В 1977 году он поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина, и за время обучения успел сняться в четырех фильмах. После окончания училища Меньшиков поступил в труппу Малого театра, а спустя год оказался в Центральном академическом театре Советской армии, где проходил военную службу. Затем актер много снимался в кино. В период с 1995 по 1999 годы Олег Меньшиков получил три государственные премии за игру в фильмах «Утомленные солнцем», «Кавказский пленник» и «Сибирский цирюльник». В 2003 году ему было присвоено звание народного артиста Российской Федерации. А в 2012 году Меньшиков занял должность художественного руководителя Московского драматического театра им. Ермоловой, где проработал до августа 2021 года. О том, как работалось с Олегом Евгеньевичем рассказал актер Сергей Бадюк, который вместе с Меньшиковым снялся в фильме «Гоголь.Начало». По его словам, уровень актерской игры Олега Меньшикова достоин ранга «маэстро».

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