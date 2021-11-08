Погибший милиционер и герой-спасатель: жизнь уральской провинции за последние сутки

Погибший милиционер и герой-спасатель: жизнь уральской провинции за последние сутки
Погибший милиционер и герой-спасатель: жизнь уральской провинции за последние сутки
Сегодня, 20:21ОбществоФото: 1МI
Как прожили эти сутки небольшие города и поселки в Свердловской области — читайте в ежедневной подборке редакции TagilCity.ru.

В группе риска — рыбаки и дети

Спасатели Каменска-Уральского начали проводить профилактические рейды по окрестным водоемам. Кому как не профессионалам знать, что тонкий лед является смертельной опасностью для каждого, тем более, если речь идет о малолетних детях. Спасатели устанавливают на видимых локациях предупреждающие знаки безопасности и разъясняют основные правила нахождения на берегу в это время года. Отмечается, что сотрудники МЧС, кадетский корпус Росгвардии и волонтеры «ЛизыАлерт» уже предотвратили несколько трагедий с детьми и взрослыми рыбаками.

Не сосед ты мне больше

Возможно, так теперь считает житель Серова, которого обманул на деньги его сосед — ранее судимый люмпен. Некоторое время назад нехороший сосед уговорил пострадавшего оформить на свое имя счет в банке, а карту передать ему. Также мошенник сделал фото документов соседа, что и позволило ему в итоге вывести со счета доверчивого серовчанина 284 тысячи рублей. Вскоре обман раскрылся, теперь «находчивого» соседа ожидает очередная поездка в места не столь веселые.

Благодарность за смелость и решительность от спасателей Североуральска

Именно так — смелым и решительным теперь называют жителя Североуральска Табриза Зиядова. Несколько дней назад мужчина заметил начавшийся пожар в соседнем доме и, не раздумывая бросился на помощь. Уральский герой успел спасти с уже загоревшегося крыльца малолетнего мальчика, которого он затем передал прибежавшей матери ребенка. 15 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области благодарит Зиядова Табриза за решительность, смелость и неравнодушие к чужой беде.

Фото:15 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области

Погибшего героя-милиционера помнят на Урале и много лет спустя

Сегодня в России отмечают День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних. Борис Антропов — старший оперуполномоченный уголовного розыска из Асбеста погиб при исполнении своего служебного долга еще в далеком 1986 году. Офицер преследовал вооруженного убийцу в тайге на севере Свердловской области. К сожалению, в тот день майор оказался один на один с преступником: два бандитских выстрела из ружья оборвали жизнь опера. Но и выстрел Антропова не дал убийце шанса на удачный исход — с ранением он был задержан милицией.

Фото:группа "Типичный Асбест" ВКонтакте

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