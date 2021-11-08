Сбой QR-кодов и проверка СК после шоу на ТВ. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня утром многие свердловчане обнаружили, что не могут пройти в «чистые зоны», так как срок действия их сертификатов о вакцинации снизился с 12 месяцев до полугода. Причиной стал сбой на сайте Госуслуг. Самые важные новости региона за 8 ноября — в итогах TagilCity.ru.

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