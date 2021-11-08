Сбой QR-кодов и проверка СК после шоу на ТВ. Итоги дня в Свердловской области

Из-за массового программного сбоя на сайте Госуслуг жители России, в том числе и Свердловской области, оказались в просроченными QR-кодами. Многие из них не могли попасть в «чистые зоны», так как их не пропускали охранники. А ведь введенные на время локдауна дополнительные ограничения так и не сняли, то есть без кодов не пройти в торговые центры и рестораны. В региональном оперштабе заявили, что при проверке будут соблюдать все такие же правила, исходя из срока действия кода в течение года. Через несколько часов сбой был устранен.
Также свердловчане, привившиеся от COVID-19 жалуются, что им приходят лишь временные QR-коды на госуслугах, их срок действия составляет две недели. При этом люди получают такой документ лишь после жалоб на сайте Госуслуг о неполучении кода.
Между тем, студенты УрФУ после массовых жалоб добились, чтобы их перевели на дистант до конца года. Учащиеся заявили, что боятся за свое здоровье, так как ситуация с COVID-19 после локдауна ничуть не улучшилась.
Если уральские студенты требуют обучения онлайн, то родители школьников из Екатеринбурга реально восстали и вышли на акцию протеста против дистанционного обучения. У здания мэрии они потребовали у властей подтверждения законности перевода на эту форму обучения.
Сегодня на «Первом канале» вышла в эфир программа «Мужское и женское», в которой принял участие многодетный отец-одиночка из Нижнего Тагила Сергей Максимов. После выпуска Следственный комитет начал доследственную проверку по фактам, о которых рассказали родственники его умершей жены. Ее сестры заявили, что Максимов может быть причастен к смерти супруги, а также не заботится о детях, потому что употребляет наркотики. Журналисты редакции TagilCity.ru следят за этой историей с мая 2021 года. Семья со скандалами делит детей, пособия и квартиру после смерти матери.
В Нижнем Тагиле начался снос зданий на территории бывшей военной части на улице Фрунзе. Площадь бывшего военного городка, который много лет находится без присмотра, составляет 5 гектаров. Местные жители говорят, что на территории в полуразрушенных строениях часто лазят дети и ночуют бомжи. Ранее на этом месте планировалось построить современный ФОК, детский сад и административное здание. Однако экс-губернатор региона Эдуард Россель предложил возвести храм, после того как за ДК «Юбилейный» были найдены предполагаемые останки Демидовых.
Тагильская 11-классница Лилия Чорномаз из школы № 24 стала победительницей во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ среди молодежи «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ». С помощью своего руководителя, учителя физики Марины Сивковой, подготовила и защитила проект «Канатная дорога». Девушка награждена дипломом за победу и Серебряным знаком отличия.