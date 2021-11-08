СК проверит многодетную семью Максимовых после передачи «Мужское и женское»

На данный момент троих несовершеннолетних детей воспитывает только отец — Сергей Максимов. В процессе программы родственники его погибшей жены заявили, что к ее смерти может быть причастен тагильчанин. Также родные считают, что дети не должны проживать с мужчиной, поскольку он употребляет наркотические средства.
На программе сам Сергей утверждал, что не употребляет наркотики и не знает, откуда появилась данная информация. Мужчина рассказал, что с женой они проживали в благополучном браке, тагильчанин ее никогда не бил. Точно так же, как и детей.
Нет, наркотики я не употребляю. Было давно, пару раз, лет 20 назад, но больше не употребляю, заявил Сергей.
Однако Елена Князева — сестра Ларисы Дегтевой, которая хочет лишить мужчину родительских прав, заявила, что мужчина продолжительное время употребляет запрещенные препараты. По ее словам, даже на поминки жены Сергей приходил в состоянии наркотического опьянения.
В результате для проверки информации и дачи объективной правовой оценки начата доследственная проверка. В последствие будет принято процессуальное решение.
Напомним, ранее Сергей Максимов заявил, что считает, якобы положительный результат теста на наркотики в программе «Мужское и женское» был ошибочным. Максимов рассказал, что накануне съемок принимал успокоительные лекарства, которые и дали положительный результат экспресс-теста. Также мужчина опроверг информацию, что решил поучаствовать в передаче исключительно из-за денег.