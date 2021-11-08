СК проверит многодетную семью Максимовых после передачи «Мужское и женское»

Проведение доследственной проверки начало следствие СК России в Свердловской области после того, как на ТК «Первый канал» в программе «Мужское и женское» приняла участие многодетная семья из Нижнего Тагила. Об этом TagilCity.ru сообщили в СКР по Свердловской области.

На данный момент троих несовершеннолетних детей воспитывает только отец — Сергей Максимов. В процессе программы родственники его погибшей жены заявили, что к ее смерти может быть причастен тагильчанин. Также родные считают, что дети не должны проживать с мужчиной, поскольку он употребляет наркотические средства. На программе сам Сергей утверждал, что не употребляет наркотики и не знает, откуда появилась данная информация. Мужчина рассказал, что с женой они проживали в благополучном браке, тагильчанин ее никогда не бил. Точно так же, как и детей. Нет, наркотики я не употребляю. Было давно, пару раз, лет 20 назад, но больше не употребляю, заявил Сергей. Однако Елена Князева — сестра Ларисы Дегтевой, которая хочет лишить мужчину родительских прав, заявила, что мужчина продолжительное время употребляет запрещенные препараты. По ее словам, даже на поминки жены Сергей приходил в состоянии наркотического опьянения. В результате для проверки информации и дачи объективной правовой оценки начата доследственная проверка. В последствие будет принято процессуальное решение. Напомним, ранее Сергей Максимов заявил, что считает, якобы положительный результат теста на наркотики в программе «Мужское и женское» был ошибочным. Максимов рассказал, что накануне съемок принимал успокоительные лекарства, которые и дали положительный результат экспресс-теста. Также мужчина опроверг информацию, что решил поучаствовать в передаче исключительно из-за денег. Семья из Тагила со скандалами делит детей, пособия и квартиру после смерти матери

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