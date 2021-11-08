Сроки действия QR-кодов россиян «обнулились» из-за сбоя на Госуслугах

Сроки действия QR-кодов россиян «обнулились» из-за сбоя на Госуслугах
Сроки действия QR-кодов россиян «обнулились» из-за сбоя на Госуслугах
Сегодня, 12:19ОбществоФото: 1МI
Сегодня многие россияне с удивлением обнаружили, что их QR-коды стали просроченными. Специалисты объяснили неприятность сбоем при обновлении программы на Госуслугах.

В течение нескольких часов 8 ноября специалисты восстановят корректную работу приложения и сайта Госуслуг, где произошел сегодня программный сбой, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Из-за большого наплыва желающих проверить сроки действия своих QR-кодов, попасть на сайт или зайти в приложение Госуслуг для многих россиян сейчас не представляется возможным, сообщает E1 со ссылкой на пользователей системы.

В Свердловской области будут соблюдаться правила проверки QR-кодов, действующие до сбоя на Госуслугах, исходя из срока действия кода 12 месяцев, прокомментировали ситуацию в региональном оперштабе.

Напомним, утром 8 ноября многие россияне получили неприятный сюрприз — их QR-коды в личных кабинетах на Госуслугах оказались просроченными. Вместо положенных 12 месяцев, срок действия кодов у них показывается всего на полгода.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области
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