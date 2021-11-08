УрФУ в Екатеринбурге выдал студенту не ту справку и закрылся на карантин. Студенту пришлось отслужить в армии и теперь он должен ВУЗу 47 тысяч рублей.

Студент УрФУ из Серова был призван в армию всего за два дня по причине предоставления в военкомат справки не по той форме, что требовалась для получения законной отсрочки, сообщает Ура.ру. В 2019 году я поступил на первый курс факультета журналистики. Осенью оплатил обучение сразу за весь год, а в июле меня забрали в армию, так как справка для военкомата, которую мне предоставил институт, оказалась неправильной. В итоге вручили мне повестку, что меня через два дня забирают в армию, рассказал изданию молодой человек. Вернувшись из армии, он захотел восстановиться в ВУЗе, но выяснилось, что он задолжал 47 тысяч за семестр и был отчислен, пока служил. Восстановить его могут только после погашения всей задолженности, сказали молодому человеку в УрФУ. По информации комитета-совета солдатских матерей РФ, такие случаи происходят регулярно. И даже если студент предоставил все требуемые по закону справки, его запросто могут призвать в армию: документы могут или не принять в военкомате, или потерять. Напомним, студенты УрФУ до конца текущего года отправлены на дистант. Ограничения связаны с ростом заболеваемости COVID-19 и ОРВИ среду студентов и преподавателей ВУЗа. На дистант до конца года из-за коронавируса переводится УрФУ в Екатеринбурге

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