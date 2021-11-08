Возможные жертвы лже-соцработников разыскиваются в Нижнем Тагиле

Сотрудники полиции Нижнего Тагила разыскивают горожан, которые могли лишиться средств из-за действий двух мужчин 33 и 40 лет. Подозреваемые притворялись соцработниками и проникали в квартиры пенсионеров. На данный момент известно о двух кражах и грабеже, однако их может быть больше.

В июне 2020 года 33-летний злоумышленник похитил 72 тысячи рублей у пожилой женщины на Вагонке. В момент происшествия в квартире также находилась женщина, помогающая пенсионерке. Она пустила в помещение незнакомца, однако вскоре почувствовала неладное и попыталась его выпроводить. Тогда мужчина использовал газовый баллончик, схватил сумку хозяйки жилища и сбежал, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское». В декабре этого же года он ограбил 85-летную жительницу дома на улице Пархоменко. Мужчина представился соцработником и забрал 12 тысяч рублей. Он сделал это, пока отвлекал женщину беседами о ремонте. Другой жертвой в феврале 2021 года стала 92-летняя пожилая жительница Вагонки. Когда злоумышленник рассказывал о выплатах, в квартиру пришел второй мужчина. Он заявил, что в жилье нужно проверить вентиляцию. Когда подозреваемые ушли, пенсионерка поняла, что лишилась 160 тысяч рублей. Мужчины были задержаны в сентябре 2021. Они передвигались на серебристом Volkswagen. Пострадавших просят обратиться в полицию по телефонам: (3435) 47-70-02 или 97-60-99. Фото: пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское» Напомним, в Екатеринбурге блокадница Великой отечественной войны стала жертвой мошенников. Злоумышленница притворилась племянницей и попросила бабушку «отмазать» ее от тюрьмы. На 1,2 миллиона рублей обокрала блокадницу лже-племянница в Екатеринбурге

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