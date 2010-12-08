Чиновники Нижнего Тагила выйдут на расчистку снега
8 декабря 2010, 19:16ОбществоАнка
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На очередное заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обсуждали уборку снежных заносов с улиц города.
Как сообщает пресс-служба администрации, чтобы привлечённая с промышленных предприятий техника работала эффективнее, составлен специальный перечень улиц, которые закреплены за той или иной организацией. Директору МУП «Тагилдорстрой» Владимиру Юрченко совместно с руководством ГИБДД предписано решить вопрос по очистке от снега автомобильных парковок, пешеходных дорог и тротуаров. На уборку снега также решено вывести сотрудников муниципалитета.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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