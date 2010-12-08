Чиновники Нижнего Тагила выйдут на расчистку снега

Как сообщает пресс-служба администрации, чтобы привлечённая с промышленных предприятий техника работала эффективнее, составлен специальный перечень улиц, которые закреплены за той или иной организацией. Директору МУП «Тагилдорстрой» Владимиру Юрченко совместно с руководством ГИБДД предписано решить вопрос по очистке от снега автомобильных парковок, пешеходных дорог и тротуаров. На уборку снега также решено вывести сотрудников муниципалитета.