English Chat: чай пили, по-английски говорили

В течение двух часов за одним из столиков кофейни общение проходилоисключительно на английском языке. Александр Вакуленко, организаторEnglish chat’ов в Нижнем Тагиле, на собственном опыте знает, что такоеязыковой барьер и как его преодолеть. Когда человек оказывается внепривычной языковой среде, он часто не может заговорить, даже еслизнает язык. Чтобы преодолеть языковой барьер, надо тренироваться вобщении с носителем языка – и это главная цель English chat’ов.

К тому же общение с представителем иной культуры всегда интересно.Джастин был внимателен к собеседникам, в конце встречи обратился ккаждому, чтобы даже молчуны поучаствовали в разговоре. Он обаятелен ивсегда улыбается. Глядя на него, охотно веришь его словам: «Мнеинтересно говорить на любые темы. Только вот политику не очень люблю».

Кстати, Джастин отметил стремление русских говорить на английском:«Когда я жил в Австрии, я заметил, что австрийцы в общении не стараютсяиспользовать иностранный язык. В России стремление говорить намеждународном языке больше выражено».

Сегодня изучение иностранного языка на высоком уровне становитсяреальным для всех. Значимой помощью в обучении может стать English chat.Беседа с иностранцем в уютной атмосфере кофейни – это и отличнаяязыковая практика, и возможность оценить свои знания, и простоинтересное общение с человеком иной культуры.

Тем более одна такаявстреча может дать новый стимул в изучении языка и обязательно оставитхорошие впечатления от общения. Все-таки американцы – на удивлениеприветливый народ.

Как быстро изучить английский? Скачать аудиокурс MP3. В него включены английские онлайн уроки, в том числе о том, как вести деловую переписку на английском.