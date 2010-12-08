НТМК назван лидером по качеству продукции

Как сообщает департамент «Евраза» по связям со СМИ, высокое качествопродукции НТМК подтверждается 35 сертификатами на продукцию ипроизводственные процессы. В том числе, «Евраз» провел сертификациюсистем менеджмента качества ИСО 9001-2008, экологического менеджментаИСО 14001, управления охраной труда и промышленной безопасностью OHSAS18000.

Директор по сбыту НТМК Валерий Смирнов уверен, что высокая оценкакачества продукции позволит НТМК в дальнейшем выйти на новые рынкисбыта. В 2009 году география поставок продукции ОАО «НТМК»распространялась на 29 стран мира.