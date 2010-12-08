Осуждена главный судебный пристав Вагонки

38-милетняя тагильчанка, занимавшая должность начальника Дзержинского отдела нижнетагильскогоУФССП, присвоила пластиковую карту, принадлежащую женщине, числящейся в службе судебных приставов уборщицей. По факту она трудовых обязанностей не выполняла, рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в областной прокуратуре. Начальник судебных приставов, пользуясь служебным положением, начисляла на эту пластиковую карту заработную плату и премии. И присваивала деньги. В общей сложности путем мошенница похитила около 90 тысяч рублей. Суд приговорил её к ста тысячам рублей штрафа.