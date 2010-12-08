Российская академия образования и Свердловская область договорились о сотрудничестве

Одним из разработчиков методической и научной основы этой программы является Российская академия образования. Из 36 образовательных учреждений, которые сотрудничают с академией, 28 находятся на Среднем Урале. Все они добились заметных профессиональных успехов, став победителями и обладателями грантов в различных номинациях национального проекта «Образование». Кроме того, Уральское отделение академии подготовило проект, который заключается в методическом сопровождении педагогов, работающих с талантливыми детьми. Сегодня 53 школы из Екатеринбурга, Красноуфимска и Нижнего Тагила участвуют в этом проекте, их опыт впоследствии будет распространен на другие школы области и Уральского федерального округа.