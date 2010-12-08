Российская академия образования и Свердловская область договорились о сотрудничестве
Свердловская область, Российская академия образования и Уральское отделение Российской академии образования подписали трехсторонние соглашение о сотрудничестве.
По мнению губернатора Александра Мишарина, соглашение станет еще одним хорошим стимулом для развития образования на Среднем Урале, поможет решать стратегические задачи по социально-экономическому развитию области, увеличить вложения в человеческий потенциал. Сейчас Свердловская область успешно реализует президентскую программу модернизации образования «Наша новая школа».
Одним из разработчиков методической и научной основы этой программы является Российская академия образования. Из 36 образовательных учреждений, которые сотрудничают с академией, 28 находятся на Среднем Урале. Все они добились заметных профессиональных успехов, став победителями и обладателями грантов в различных номинациях национального проекта «Образование». Кроме того, Уральское отделение академии подготовило проект, который заключается в методическом сопровождении педагогов, работающих с талантливыми детьми. Сегодня 53 школы из Екатеринбурга, Красноуфимска и Нижнего Тагила участвуют в этом проекте, их опыт впоследствии будет распространен на другие школы области и Уральского федерального округа.
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