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С начала декабря в ДТП пострадали два ребенка, один из них попал в больницу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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С начала декабря в ДТП пострадали два ребенка, один из них попал в больницу

8 декабря 2010, 09:54Общество
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