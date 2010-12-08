С начала декабря в ДТП пострадали два ребенка, один из них попал в больницу

7 декабря в 8.00 водитель автомобиля «Мицубиси-Паджеро» у дома №16 поулице Зари допустил наезд на 9-классницу, переходившую проезжую частьдороги по пешеходному переходу. В результате ДТП 15-летняя Виктория стравмами и ушибами отпущена домой.

Сотрудникам ГИБДД школьница пояснила, что поскользнулась и упала, когда выходила на пешеходный переход. Но водитель утверждает, что девушка выскочила на проезжую часть практическиперед самой машиной, побежала через дорогу и поскользнулась на середине дороги. В этовремя ее задела машина.

В ходе проверки установлено, что водительдвигался со скоростью 40 км/ч. К тому же он вызвал «Скорую помощь» дляпострадавшей.

С начала декабря это уже второе ДТП с участием ребенка. 3 декабрянеизвестный водитель на неустановленной автомашине возле дома №24 поулице Балакинскаядопустил наезд на 9-летнего школьника Максима.

Мальчик стоял на снежном валу на краю проезжей части, пропускаяпроезжающую мимо грузовую автомашину. Что произошло дальше, ребенок объяснить не может. Предположительно он зацепился ранцем либо одеждой за борт кузова и упална проезжую часть, ударившись левой ногой о колесо проезжающейавтомашины.

В результате ДТП мальчик получили травму и с переломом левой голенигоспитализирован в МУЗ ЦГБ №4.Водитель с места ДТП скрылся.