Свердловские лесники усилят охрану хвойного молодняка

Как пишет «Джаст Медиа», на дорогах общего пользования будут организованы стационарные посты, а также разрабатываются маршруты для проведения оперативных рейдов с целью выявления нарушителей. Одновременно в лесничествах определяются участки леса, где свердловчанам новогодние ели можно будет срубить для собственных нужд по разрешению лесничества.