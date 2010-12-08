Свердловские лесники усилят охрану хвойного молодняка
8 декабря 2010, 18:46ОбществоАнка
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Отлавливать незаконных рубщиков елок лесничие будут совместно с милиционерами.
Как пишет «Джаст Медиа», на дорогах общего пользования будут организованы стационарные посты, а также разрабатываются маршруты для проведения оперативных рейдов с целью выявления нарушителей. Одновременно в лесничествах определяются участки леса, где свердловчанам новогодние ели можно будет срубить для собственных нужд по разрешению лесничества.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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