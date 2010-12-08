В Англии паб засыпало снегом вместе с персоналом и посетителями

7 человек, семейная пара и пятеро сотрудников заведения, больше неделипровели в засыпанном 6-метровым слоем снега пабе. Положение «пленников»осложняло то, что этот отдельно стоящий паб близ Киркбаймурсайдсчитается одним из «самых высоко расположенных в стране» и находится навысоте 404 м над уровнем моря, сообщает «Эхо планеты».