В Англии паб засыпало снегом вместе с персоналом и посетителями
8 декабря 2010, 08:16ОбществоОльга
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Обильные снегопады, обрушившиеся на Великобританию, привели к тому, что один из пабов был засыпан снегом на 8 дней.
7 человек, семейная пара и пятеро сотрудников заведения, больше неделипровели в засыпанном 6-метровым слоем снега пабе. Положение «пленников»осложняло то, что этот отдельно стоящий паб близ Киркбаймурсайдсчитается одним из «самых высоко расположенных в стране» и находится навысоте 404 м над уровнем моря, сообщает «Эхо планеты».
Паники среди пленников не было, их заточение скрасили провизия, пиво,телевизор и интернет. «Все у нас было хорошо, - сообщил повар ДэниэлБаттеруорт. - Никто не паниковал: наоборот, всем было очень весело».
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