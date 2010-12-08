В Екатеринбурге неизвестный обстреливает машины

По подсчетам автомобилистов, за последние недели неизвестный прострелил15 автомобилей.Последний случай произошел в субботу, 4 декабря, и вызвал бурноеобсуждение на одном из форумов автомобилистов. Пострадавшиеавтовладельцы обратились в УВД с требованием найти стрелка.