В Екатеринбурге неизвестный обстреливает машины
8 декабря 2010, 07:59ОбществоОльга
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В Октябрьском районе Екатеринбурга неизвестный обстреливает машины, предположительно, из пневматического оружия.
По подсчетам автомобилистов, за последние недели неизвестный прострелил15 автомобилей.Последний случай произошел в субботу, 4 декабря, и вызвал бурноеобсуждение на одном из форумов автомобилистов. Пострадавшиеавтовладельцы обратились в УВД с требованием найти стрелка.
Как сообщает «Ура.Ru», в пресс-службе УВД не смогли подтвердить данные,озвученные автовладельцами. Для просмотра статистики случаев обстрела втребуется время, пояснили представители милиции.
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