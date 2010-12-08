В Екатеринбурге «Скорая» может не приехать на вызов

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и трудностями передвижениятранспорта по заснеженным дорогам возросло число вызовов «Скоройпомощи».Поэтому горзрав решили разгрузить врачей «скорой».

С 8 декабрярегистратуры во всех детских и взрослых поликлиниках будут приниматьвызовы на дом до 17.00, поликлиники будут работать до 19.00.