В Екатеринбурге «Скорая» может не приехать на вызов
8 декабря 2010, 07:33ОбществоОльга
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«Скорая» при получении вызова по поводу хронических заболеваний или подъема температуры (исключение составили лишь дети до 1 года) рекомендует вызвать на дом врача из поликлиники, сообщает портал 66.ru.
В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и трудностями передвижениятранспорта по заснеженным дорогам возросло число вызовов «Скоройпомощи».Поэтому горзрав решили разгрузить врачей «скорой».
С 8 декабрярегистратуры во всех детских и взрослых поликлиниках будут приниматьвызовы на дом до 17.00, поликлиники будут работать до 19.00.
Правда, никаких дополнительных премий участковым терапевтам и педиатрамза этоне предусмотрено. В горздраве говорят, что зарплата у них начисляется почислу пациентов, а если больных будет больше, то и заплатят им тожебольше, пишет «Комсомольская правда».
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