В Нижнем Тагиле изъято полкилограмма взрывчатки

Женщина рассказала милиционерам, что нашла боеприпасы у себя дома на улице Тагильская, где также проживает ее квартирант, работник шахты «Евстюнинская». Она также добавила, что в доме есть еще один пакет с такими же предметами, что она принесла. На место выехали взрывотехники и кинолог с собакой. Обследовав все помещения частного дома и двор, милиционеры обнаружили пакет, аналогичный тому, что принесла женщина. В ходе досмотра, взрывотехники выяснили, что в пакете находится взрывчатое вещество амматол и несколько детонаторов.

Позже, благодаря маркировке на упаковке, было установлено, что найденные 500 граммов амматола, с шахты «Евстюнинская». Сожителя хозяйки дома вскоре задержали. Выяснилось, что мужчина имеет доступ к складу с взрывчаткой. Сейчас оперативникам предстоит выяснить, кто и как вынес взрывчатку с территории шахты. Как рассказал вице-президент по связям с общественностью «Евраза» Алексей Агуреев, на всех предприятиях ВГОКа, где используются взрывные материалы, ответственность за них несут все, кто имеет доступ к этим материалам, заявил Алексей Агуреев.Алексей Агуреев также добавил, что из неофициального источника ему стало известно, что изъятый амматол не используется на шахтах ВГОКа с 2007 года.