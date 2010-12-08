В Нижнем Тагиле скоро можно будет записать малыша в садик через Интернет

Но для этого нужно быть зарегистрированным на портале госуслуг. Нижний Тагил стал пилотной площадкой по внедрению электронных услуг в сфере образования. Ход запуска «пилота» обсуждался в среду во время визита в Нижний Тагил Министра информационных технологий и связи Свердловской области Ирины Богданович. Сейчас на двух школах – 39-ой и 81-ой, и двух детских садах - № 191 и № 196, обкатывают единую базу данных. После нового года, когда закончатся испытания, электронную систему распространят на все школы и детские сады города. А затем – и области. И уже в апреле 2011 каждый тагильчанин сможет записать своего ребёнка в детский сад или школу, находясь дома или на работе. Через Интернет. Но чтобы иметь возможность это сделать, уже сейчас нужно пройти регистрацию на сайте Госуслуги.ру, говорит Министр информационных технологий и связи Свердловской области Ирина Богданович.