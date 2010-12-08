В Нижнем Тагиле, возможно, станет меньше пожарных гидрантов

Сегодня на баланс «Водоканал-НТ» переведена почти половина всех городских гидрантов – более 1800, из них около 20% нуждаются в ремонте. Директор «Водоканал-НТ» Сергей Усольцев предложил во время инвентаризации водопроводных сетей убрать бесхозные пожарные гидранты, так как на их обслуживание уходят большие средства. «Если предприятие ликвидировано, и на его территории больше нет ни каких построек, то нужно решить - действительно ли там нужны водопроводные сети, в том числе пожарные гидранты», - считает Сергей Усольцев.