В Нижнем Тагиле, возможно, станет меньше пожарных гидрантов
К такому решению пришли представители «Водоканал-НТ» и администрация города, на совете общественной безопасности.
Сегодня на баланс «Водоканал-НТ» переведена почти половина всех городских гидрантов – более 1800, из них около 20% нуждаются в ремонте. Директор «Водоканал-НТ» Сергей Усольцев предложил во время инвентаризации водопроводных сетей убрать бесхозные пожарные гидранты, так как на их обслуживание уходят большие средства. «Если предприятие ликвидировано, и на его территории больше нет ни каких построек, то нужно решить - действительно ли там нужны водопроводные сети, в том числе пожарные гидранты», - считает Сергей Усольцев.
Глава города Валентина Исаева попросила чиновников до марта 2011 провести инвентаризацию водопроводных сетей и решить эту проблему. Также решено составить конкретную программу по обеспечению пожарной безопасности в сельских населенных пунктах и продолжить работу по инвентаризации водопроводных сетей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM