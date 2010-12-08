В центре Нижнего Тагила появится Макдональдс

Как рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» начальник управления стратегического развития Нижнего Тагила Вахтанг Ахалая, один ресторан Макдональдс будет построен в центре города. В будущем планируется появление ещё одной точки – на Вагонке. Конкретных сроков и мест, где будут строиться рестораны, пока не называется.Но известно, что внешний и внутренний интерьер будет выполнен в легендарном стиле Макдональдс. Дизайн фасада, мебельи концепция внутреннего интерьера ничем не будет уступать зарубежным Макдональдсам.