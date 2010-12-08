В центре Нижнего Тагила появится Макдональдс
8 декабря 2010, 19:24ОбществоАнка
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Перспективы открытия в нашем городе этой сети быстрого питания сегодня обсуждали представители компании с главой города Валентиной Исаевой.
Как рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» начальник управления стратегического развития Нижнего Тагила Вахтанг Ахалая, один ресторан Макдональдс будет построен в центре города. В будущем планируется появление ещё одной точки – на Вагонке. Конкретных сроков и мест, где будут строиться рестораны, пока не называется.Но известно, что внешний и внутренний интерьер будет выполнен в легендарном стиле Макдональдс. Дизайн фасада, мебельи концепция внутреннего интерьера ничем не будет уступать зарубежным Макдональдсам.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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