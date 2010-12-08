Выброс вредного вещества привел к отравлению сотрудников таможенного поста НТМК

Как сообщили « Новому Региону » в пресс-службе управления Роспотребнадзорапо Свердловской области, информация об отравлении поступила в органыРоспотребнадзора еще 1 декабря. Все сотрудники поста былигоспитализированы.Накануне пострадавшие таможенники выписаны измедучреждений.

По предварительным данным, в канализационную систему здания поступиловредное вещество. Однако пробы воздуха, отобранные в туалете и коридорездания, в котором расположен таможенный пост, не позволили установитьконцентрацию загрязняющих веществ, вызвавших отравление, пишет «Новыйрегион».