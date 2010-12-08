Выброс вредного вещества привел к отравлению сотрудников таможенного поста НТМК
8 декабря 2010, 11:04ОбществоОльга
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6 сотрудникам таможенного поста НТМК поставлен диагноз острое ингаляционное отравление. По предварительным данным, причиной отравления мог стать выброс загрязненного воздуха в канализационную систему здания.
Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе управления Роспотребнадзорапо Свердловской области, информация об отравлении поступила в органыРоспотребнадзора еще 1 декабря. Все сотрудники поста былигоспитализированы.Накануне пострадавшие таможенники выписаны измедучреждений.
По предварительным данным, в канализационную систему здания поступиловредное вещество. Однако пробы воздуха, отобранные в туалете и коридорездания, в котором расположен таможенный пост, не позволили установитьконцентрацию загрязняющих веществ, вызвавших отравление, пишет «Новыйрегион».
Специалисты Роспотребнадзора проводят расследование обстоятельств ипричин группового несчастного случая.
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