Дмитрий Медведев утвердил бюджет Пенсионного фонда РФ на 2012 год

В соответствии с законом суммарные доходы ПФР в 2012 году составят 5,7трлн. рублей (в 2011 году – 5,14 трлн. рублей), или 9,7% объема ВВПстраны. Суммарные расходы составят 5,4 трлн. (в 2011 году – 4,82 трлн.рублей). Превышение доходов над расходами бюджета составит 289,6 млрд.рублей.

На выплату трудовых пенсий из бюджета ПФР в 2012 году будет выделено 4,2трлн. рублей. Из федерального бюджета в бюджет ПФР поступит 1,5 трлн.рублей на исполнение обязательств государства по выплате государственныхпенсий, пособий, ЕДВ, материнского капитала, других социальных выплат, атакже на софинансирование формирования пенсионных накоплений.

Средства федерального бюджета на предоставление материнского капитала в2012 году предусмотрены в бюджете ПФР в сумме 162,7 млрд. рублей. Размерматеринского капитала с 1 января 2012 года будет проиндексирован на6,0% и составит 387,6 тыс. рублей.

В бюджете ПФР учтены средства федерального бюджета на софинансированиепенсионных накоплений за счет средств Фонда национального благосостоянияна 2012 год в сумме 7,5 млрд. рублей (в 2011 году – 5 млрд. рублей),сообщает управление Пенсионного фонда РФ в Нижнем Тагиле и Пригородномрайоне.