Фермер и тракторные запчасти – любовь и слезы!

На фоне молочных, сахарных, газовых «войн», «развязанных» Российской федерацией, против белорусских товаров, сократились поставки не только продуктов питания, но и сельскохозяйственной техники. Но сия ниша не осталась пустой! На смену «плохому» «Белорусу» пришли супер тракторные новинки из Америки и Европы. Мощные энерго насыщенные тракторы John Deere прекрасно зарекомендовали себя на полях фермеров Европы, но… Цена на такой трактор и тракторные запчасти просто не сопоставима со стоимостью «плохого» белорусского детища. Соответственно и цена производимой с\х продукции выросла, а кушать надо каждый день!

Поскольку кредитование не было предусмотрено на белорусскую технику, читай между строк – запрещено, то российскому фермеру ничего не оставалось делать, как купить западную сельскохозяйственную технику. Однако наши фермеры не учли одно обстоятельство – западная техника так же выходит из строя. И покупка запчастей, а так же расходных материалов (масла, фильтры и др.) превратилась из любви в «слезы». И, если белорусские запчасти можно оформить в лизинг, или получить отсрочку платежа, то с «товарищами» из западных компаний разговор может быть только денежный.

Тракторные запчасти оригинальностью не блещут?

Отсутствие запчастей для «Белоруса» произведенных в Беларуси, только подхлестнуло продажи не оригинальных или бывших в употреблении комплектующих. Но, как известно – скупой платит дважды. Так и получается у наших селян с запчастями. Неоригинальные запчасти по определению не могут устанавливаться в тракторную технику. Поскольку все узлы трактора во время работы находятся в условиях повышенного износа, то и качество изготовления должно быть на высоте. Запчасти, изготовленные в «трущобах» Шанхая, мягко говоря, качеством не блещут.

Бывшие в употреблении узлы и запасные части тракторной техники остались еще со времен Советского союза и установка их в новые модели МТЗ просто не возможна. Вот и ищут потребители «лазейки» по покупке запчастей именно оригинальных, а не подделок. Благо в настоящее время практически во всех регионах есть представительства Минского тракторного завода. А, с вступлением Беларуси в Таможенный союз и ЕЭП покупка минского трактора и запчастей превращается в удовольствие. Тем более что модельный ряд существенно расширился. Так, двадцать лет назад завод «штамповал» только три ходовые модели, то в настоящее время ассортимент расширился до шестидесяти. И это за 20 лет!

Запчасти МТЗ – China Forever!

Запчасти МТЗ, конечно не сотовый телефон, но и их китайские умельцы научились подделывать. Ну, а как же, есть спрос – есть предложение. Выше мы говорили о качестве такого товара. Поэтому несколько полезных советов аграриям:

Покупайте запчасти МТЗ только в специальных представительствах завода. Требуйте показывать продавца сертификат качества. Обязательно отмечайте гарантийные обязательства.

Трактор «Белорус» - это качество по доступной цене. И не только с\х техника находится на должном качественном уровне, но и другие товары народного потребления. Белорусы любят свои продукты, одежду, обувь, выпущенную на своих предприятиях.