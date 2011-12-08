ГДДЮТ будет представлять Свердловскую область на Всероссийском конкурсе воспитательных систем
Подведены итоги регионального этапа V Всероссийского конкурса воспитательных систем образовательных учреждений, проходившего в период с 13 октября по 10 ноября 2011 года.
Как сообщает управление образования Администрации города, всего вконкурсе приняли участие 106 образовательных учреждений Свердловскойобласти, которые соревновались в пяти номинациях. Победителем вноминации «Образовательное учреждение дополнительного образования детей»признано муниципальное бюджетное образовательное учреждениедополнительного образования детей городской Дворец детского и юношескоготворчества Нижнего Тагила.
Конкурс проводится Министерством образования и науки РоссийскойФедерации в целях развития воспитания в системе образования, внедрениясовременных форм и методов воспитательной деятельности, повышениявоспитательного потенциала образовательных учреждений, сообщается на официальном сайте НижнегоТагила. Победители будут представлять Свердловскую область и город Нижний Тагилна федеральном этапе конкурса.
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