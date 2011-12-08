На ЕВРАЗ ВГОК назначен новый управляющий директор

Руководителем предприятия назначен Игорь Коротаев, который до настоящего времени работал главным менеджером по открытым горным работам ООО «ЕвразХолдинг». Прежний управляющий директор ЕВРАЗ ВГОКа Андрей Кузнецов принял решение перейти на другую должность в компании,сообщает департамент по связям со СМИ Евраза.

Нового руководителя сегодня представил коллективу вице-президент ЕВРАЗа, руководитель горнодобывающего дивизиона Константин Лагутин. Игорь Геннадьевич Коротаев родился в 1967 году в городе Рудный Кустанайской области. Окончил Санкт-Петербургский государственный горный институт. В компании ЕВРАЗ работает с 2008 года.

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