Новые бланки техосмотра будут передаваться по заявкам компаний на безвозмездной основе

В первые три месяца операторам проведения ТО будет разрешено использовать прежние бланки гостехосмотра, которые агентам разрешено передавать на безвозмездной основе.

Бланки ТО нового образца будут отпускаться компаниям по заявкам, одобренным Российским союзом автостраховщиков (РСА), напрямую фирмой-изготовителем. Все три стороны должны будут подписать трехстороннее соглашение, на основании которого планируется отгружать бланки ТО нового образца.

За приобретение бланков нового образца оператор должен будет заплатить фирме-изготовителю. Примерная расчетная стоимость одного бланка составит около 30 рублей.

В РСА, который по новому порядку отвечает за учет бланков, сообщили, что бланки ТО нового образца будут выкупаться операторами, как в настоящее время выкупаются бланки ОСАГО страховщиками у Гознака.

Согласно постановлению, заявки на бланки операторы подают в РСА, в течение 5 дней союз либо утверждает заявку, либо отказывает в ее удовлетворении по конкретному перечню оснований.

При формировании заявки на получение талонов ТО для конкретного оператора РСА учитывает пропускную способность его мощностей, операторам позволяется 5% превышение количества бланков над предельной возможностью пропускной способности пункта.