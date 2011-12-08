«Новый год без хлопот!» вместе с компанией МОТИВ

В преддверии зимних праздников компания МОТИВ запускает новый тариф «Новый год без хлопот!», главной особенностью которого является безлимитное общение внутри сети МОТИВи низкая стоимость исходящих вызовов и SMS-сообщений. Новогоднее предложение позволит абонентам Компании существенно снизить расходы на связь во время зимних праздников и каникул.

По условиям тарифа «Новый год без хлопот!» все исходящие вызовы и SMS-сообщения стоят всего 90 копеек. Кроме того, абоненты МОТИВа могут подключить услугу «Марафон» и общаться внутри сети без ограничений всего за 6 рублей в день. Для того чтобы включить «Марафон» необходимо отправить бесплатное SMS-сообщение с текстом ON на короткий номер 1045. Стоимость включения услуги – 12 рублей.

Подключить тариф «Новый год без хлопот!» можно в любом Офисе продаж и обслуживания компании МОТИВ, у дилеров, на точках продаж и промостойках, в Контакт-центре, Личном Интернет-Сервисе Абонента (ЛИСА) или с помощью USSD-сервиса, набрав с телефона *104*74# и клавишу вызова. Стоимость перехода – 50 рублей.

Внимание! Срок подключения к тарифу ограничен. Перейти на «Новый год без хлопот!» возможно только до 1 февраля 2012 года. Все абоненты, подключившие новогодний тариф, смогут им пользоваться весь 2012 год.