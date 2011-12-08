Перед Новым годом россияне возьмут в кредит на 28% больше денег
8 декабря 2011, 18:48ОбществоВалерия Лошкарева
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В последний месяц перед Новым годом траты россиян по кредитным картам вырастут на 28% и составят около 500 миллиардов рублей.
Традиционное исследование среди своих клиентов провел Citibank. Интересно, что москвичей предновогодняя лихорадка одолевает не так сильно, как остальных.
Житель столицы потратит в декабре в среднем на 20% больше, чем в другие месяцы (примерно 18 тысяч рублей). В регионах расходы вырастут на 30% и составят 11,5 тысяч рублей, передает НТВ.
Если верить прогнозам, самый отчаянный предновогодний шопинг устроят жители Северной столицы. Их платежи по кредиткам взлетят на 38% до 16,5 тысяч. Как пишут аналитики Citibank, мужчины потратят почти в два раза больше, чем женщины.
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