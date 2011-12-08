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Перед Новым годом россияне возьмут в кредит на 28% больше денег
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Перед Новым годом россияне возьмут в кредит на 28% больше денег

8 декабря 2011, 18:48ОбществоВалерия Лошкарева
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