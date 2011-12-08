Перед Новым годом россияне возьмут в кредит на 28% больше денег

Традиционное исследование среди своих клиентов провел Citibank. Интересно, что москвичей предновогодняя лихорадка одолевает не так сильно, как остальных.

Житель столицы потратит в декабре в среднем на 20% больше, чем в другие месяцы (примерно 18 тысяч рублей). В регионах расходы вырастут на 30% и составят 11,5 тысяч рублей, передает НТВ.