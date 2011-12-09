«Сменщик» Maybach 57 и 62 оказался в центре внимания СМИ

Mercedes-Benz S600 Pullman, в основу которого ляжет новое поколение S-класса, внешне будет отличаться от него удлиненным до 6,5 м кузовом и дизайном передних фар. В роскошном салоне, отделанном первоклассной кожей и редкими породами дерева, задние пассажиры смогут расположиться в раскладных креслах в стиле ретро, оснащенных подогревом и функцией массажа. Автопроизводитель подготовит для развлечения седоков различные навороты в виде мультимедийного комплекса, точки доступа в Интернет, охлаждаемого бара.

Напомним, что новое поколение S-класса представят на одном из международных автосалонов в следующем году. В германской компании на выбор клиентам наряду с бензиновыми и дизельными моторами, оснащенными технологией прямого впрыска топлива и турбиной, предложат гибридную силовую установку, подзарядка батарей которой производится от электросети, и даже электрический двигатель. Mercedes-Benz S-класса поступит на рынок в нескольких кузовных модификациях. Вместе с седаном в семейство войдут купе, которое заменит собой на конвейере модель SL-класса, и четырехместный кабриолет.