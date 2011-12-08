Стабильный доход получить легко – Банк24.ру предлагает новогодние депозиты для организаций
«Деньги должны работать» - этот главный бизнес-постулат, сформулированный давным-давно, и сейчас актуален как никогда. Инфляция набирает обороты – в Свердловской области за 10 месяцев 2011 года она составила уже 5,5%. Это даже выше, чем в среднем по России – по данным Росстата, в целом по стране потребительские цены с начала года выросли на 5,2%. В 2012 году, согласно подписанному президентом закону, инфляция составит около 6%.
А впереди еще и длинные новогодние праздники, когда бизнес практически останавливается. В такой ситуации особенно остро встает вопрос, если не о приумножении, то хотя бы о сохранении свободных средств компании.
Единственным надежным инструментом с гарантированной доходностью для организаций по-прежнему остаются банковские депозиты. Сейчас положить деньги компании в банк можно практически на любой срок. Так, Банк24.ру предлагает своим клиентам – юридическим лицам – сразу несколько интересных продуктов.
К примеру, депозит «Траектория роста» можно открыть при сумме от 300 тысяч рублей, позволяет за 89 дней заработать 5,5% годовых. Причем даже при досрочном снятии средств организация получит все «накопленные проценты» - так, при нахождении денег на депозите в течение всего одного месяца, доход составит 4% годовых.
Еще один депозит Банка24.ру - «Свободный» - можно открыть на срок от 8 до 89 дней при сумме от 500 тысяч рублей. Доход за 3 месяца составит уже 5,5% годовых, а если средства компании находились на депозите всего несколько дней, клиент получит гарантированные 3,25% годовых.
Кроме того, в Банке24.ру по-прежнему можно открыть депозит на долгий срок – к примеру, доход за 1 год по депозиту «Срочный» составит уже 10% годовых.
Подать заявку на открытие депозита можно на сайте Банка или открыть депозит прямо в Интернет-банке. Уточнить все условия можно по телефону 8 800 2000 024.