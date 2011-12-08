Стабильный доход получить легко – Банк24.ру предлагает новогодние депозиты для организаций

А впереди еще и длинные новогодние праздники, когда бизнес практически останавливается. В такой ситуации особенно остро встает вопрос, если не о приумножении, то хотя бы о сохранении свободных средств компании.

Единственным надежным инструментом с гарантированной доходностью для организаций по-прежнему остаются банковские депозиты. Сейчас положить деньги компании в банк можно практически на любой срок. Так, Банк24.ру предлагает своим клиентам – юридическим лицам – сразу несколько интересных продуктов.

К примеру, депозит «Траектория роста» можно открыть при сумме от 300 тысяч рублей, позволяет за 89 дней заработать 5,5% годовых. Причем даже при досрочном снятии средств организация получит все «накопленные проценты» - так, при нахождении денег на депозите в течение всего одного месяца, доход составит 4% годовых.

Еще один депозит Банка24.ру - «Свободный» - можно открыть на срок от 8 до 89 дней при сумме от 500 тысяч рублей. Доход за 3 месяца составит уже 5,5% годовых, а если средства компании находились на депозите всего несколько дней, клиент получит гарантированные 3,25% годовых.

Кроме того, в Банке24.ру по-прежнему можно открыть депозит на долгий срок – к примеру, доход за 1 год по депозиту «Срочный» составит уже 10% годовых.