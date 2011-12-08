Тагильчанам предлагают подарить детскому дому Новый год

Как рассказала нам бизнесвумен Ольга Вертунова, сегодня у многих детдомов города неплохое финансирование и есть спонсоры. А вот Южаковский детский дом находится далеко от Нижнего Тагила, и пока не имеет щедрых друзей и помощников. Поэтому там будут рады новогодним подаркам.

Особенно дети, живущие в этом детском доме, нуждаются в развивающих книгах и играх, в материалах для рукоделия – это, к примеру, пряжа и журналы по вязанию. Новогодние подарки для детей-сирот из Южаково будут собирать в кофейне «Мандарин». Там каждую пятницу декабря с 12 до 17 часов будут ждать всех, кто захочет подарить детям Новый Год!

Добавим, что на сегодняшний день в Южаковском детском доме живут 25 детей в возрасте от 4-х до 18-ти лет.