Toyota готовит спортивный вариант компакт-кара iQ

Автомобиль получил агрессивный обвес кузова с новым передним бампером с большим воздухозаборником, «квадратными» колесными арками, задним спойлером, а также другим задним бампером с развитым диффузором и интегрированными патрубками выпускной системы.

Никакой детальной информации о технической начинке этого автомобиля пока нет. Также не известно является ли эта машина исключительно шоу-каром или же аналогичный хэтчбек будет запущен в серийное производство.

Отметим, что ранее новый руководитель отделения глобального дизайна Toyota Акихиро Нагая заявил о намерении сделать внешность машин марки агрессивнее, избавившись от консервативного стиля. По его словам, он намерен создать универсальную фирменную стилистику, которая распространялась бы на все «Тойоты» — от внедорожника Land Cruiser и седана Camry до заднеприводного спорткара FT-86.