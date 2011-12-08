УВЗ модернизировал танк Т-72Б

Существующий Т-72БА подвергался критике за то, что система управления огнём на нём дорабатывалась весьма неглубоко. Его прицельный комплекс и система датчиков, конечно, были большим шагом вперёд в сравнении с теми, что стояли на Т-72Б.

Но они никуда не годились по сравнению с приборами Т-90А, который поставляется в армию. Не было в системе управления огнём (СУО) и тепловизора. Но в целом Т-72БА оказался неплохим танком за небольшие деньги, рост характеристик – достаточно приличным, а танк – надёжным.