УВЗ модернизировал танк Т-72Б
8 декабря 2011, 10:13ОбществоВалерия Лошкарева
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Недавно стала известна информация о новом варианте модернизации танка Т-72Б для армии. Именуют этот танк пока по-разному – Т-72БА2 или Т-72БМ.
Существующий Т-72БА подвергался критике за то, что система управления огнём на нём дорабатывалась весьма неглубоко. Его прицельный комплекс и система датчиков, конечно, были большим шагом вперёд в сравнении с теми, что стояли на Т-72Б.
Но они никуда не годились по сравнению с приборами Т-90А, который поставляется в армию. Не было в системе управления огнём (СУО) и тепловизора. Но в целом Т-72БА оказался неплохим танком за небольшие деньги, рост характеристик – достаточно приличным, а танк – надёжным.
Т-72БА участвовал в крупных учениях последних лет, в том числе успешно защитил честь наших танков на учениях с китайцами.
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