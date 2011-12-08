Якутские видеокамеры ГИБДД сломались из-за морозов

По его словам, из строя вышел межсетевой фильтр, защищающий базу данных от несанкционированного доступа к информации. Для ремонта требуется серверная платформа стоимостью 68 тысяч 127 рублей.

Чупров сообщил, что из-за погодных условий видеокамеры не могут работать в Якутии с ноября по февраль. Однако, так как в остальные восемь месяцев года они демонстрируют высокую эффективность - в среднем они регистрируют 120 нарушений в день, в Якутске продолжат их устанавливать.