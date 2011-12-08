Якутские видеокамеры ГИБДД сломались из-за морозов
8 декабря 2011, 08:11ОбществоРОман БОТов
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Видеорегистраторы, которые должны были в Якутске фиксировать номера нарушителей ПДД и ситуацию на дорогах, сломались из-за морозов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя начальника якутского отделения ГИБДД Самсона Чупрова.
По его словам, из строя вышел межсетевой фильтр, защищающий базу данных от несанкционированного доступа к информации. Для ремонта требуется серверная платформа стоимостью 68 тысяч 127 рублей.
Чупров сообщил, что из-за погодных условий видеокамеры не могут работать в Якутии с ноября по февраль. Однако, так как в остальные восемь месяцев года они демонстрируют высокую эффективность - в среднем они регистрируют 120 нарушений в день, в Якутске продолжат их устанавливать.
Для обеспечения работы видеорегистраторов на следующий год, заявил Чупров, требуется 2 миллиона 800 тысяч рублей.
Температура в Якутске - минус 30 градусов Цельсия. До этого температура днем опускалась до минус 42 градусов, а ночью - до минус 50.
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