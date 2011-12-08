Запчасти в РФ можно будет ввозить бесплатно
8 декабря 2011, 07:57ОбществоРОман БОТов
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После заключения соглашения с Еврокомиссией ввоз автокомпонентов в Россию может существенно подешеветь и даже вообще стать бесплатным. Как прописано в проекте соглашения, в случае снижения стоимости экспортируемой из стран Евросоюза продукции на 3% по сравнению с показателями 2010 года Россия будет иметь право ввести компенсирующую квоту. В зависимости от степени снижения цен в ЕС пошлины минимизируются и могут оказаться равны нулю, сообщает Autonews.
При этом компенсационные меры будут согласовываться обеими сторонами, Россией и ЕС, по результатам ежегодного мониторинга объемов импорта автокомплектующих и объемов продаж новых автомашин на отечественном рынке за предыдущий год.
Беспошлинно ввозить компоненты смогут компании, локализация производств которых в России достигнет 60%. Соглашение вступит в силу в 2012 году и будет действовать до 2018-го.
Фото: vesti.ru
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