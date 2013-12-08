Западные турфирмы предлагают новую услугу: тур без русских
8 декабря 2013, 11:05ОбществоЕвгения
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Многие европейцы недолюбливают российских туристов и называют их наглыми, жадными, скандальными, грубыми, не считающимися с культурой и законами другой страны.
Уже не первый год жители многих европейских стран называют самыми худшими туристами путешественников из России, пишет «Эксперт».
В глазах иностранцев русские выглядят примерно следующим образом: нецензурно ругаются в общественных местах, набирают с собой тонны еды со шведского стола, уносят пляжные лежаки на ночь в гостиничный номер, чтобы с утра вновь принести их к морю, высокомерно ведут себя по отношению к персоналу.
А слово «Тагил» уже выучили все аниматоры в Турции - оно стало для них нарицательным в обозначении русских на отдыхе. Как только иностранцы слышат крики «Тагииил», то тут же уходят от греха подальше к себе в номера.
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