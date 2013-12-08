Западные турфирмы предлагают новую услугу: тур без русских

Уже не первый год жители многих европейских стран называют самыми худшими туристами путешественников из России, пишет «Эксперт».

В глазах иностранцев русские выглядят примерно следующим образом: нецензурно ругаются в общественных местах, набирают с собой тонны еды со шведского стола, уносят пляжные лежаки на ночь в гостиничный номер, чтобы с утра вновь принести их к морю, высокомерно ведут себя по отношению к персоналу.