14 декабря состоится общероссийский день приема граждан

В 2015 году общероссийский день приема граждан пройдет 14 декабря с 12.00 до 20.00 по местному времени в Приемной Президента РФ по приему граждан в г.Москве, в приемных Президента РФ в федеральных округах и в административных центрах субъектов Российской Федерации, в федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих территориальных органах, в федеральных государственных органах и в соответствующих территориальных органах, в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации и в органах местного самоуправления.