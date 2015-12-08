14 декабря состоится общероссийский день приема граждан
В соответствии с поручением Президента РФ В.В.Путина ежегодно проводится общероссийский день приема граждан.
В 2015 году общероссийский день приема граждан пройдет 14 декабря с 12.00 до 20.00 по местному времени в Приемной Президента РФ по приему граждан в г.Москве, в приемных Президента РФ в федеральных округах и в административных центрах субъектов Российской Федерации, в федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих территориальных органах, в федеральных государственных органах и в соответствующих территориальных органах, в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации и в органах местного самоуправления.
Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).
14 декабря 2015 года личный прием граждан в Администрации города Нижний Тагил будет проходить по адресу: город Нижний Тагил, ул.Пархоменко,1 «а», каб.207.
Предварительная запись заявителей на личный прием в Администрацию города Нижний Тагил в общероссийский день приема граждан осуществляется по телефонам (3435) 41-09-86, 41-09-89, 41-21-40, 42-16-36, по будням с 9.00 часов до 11.30 часов, с 13.00 часов до 17.00 часов местного времени.
Прием проводится по вопросам, входящим в компетенцию Администрации города Нижний Тагил как органа местного самоуправления.
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