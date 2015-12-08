Инновационную тележку УВЗ оценил президент РЖД (ФОТО)
На выставке «Транспорт России – 2015» генеральный директор корпорации «Уралвагонзавод» Олег Сиенко представил президенту ОАО «РЖД» Олегу Белозерову новую двухосную тележку модели 18-555 с осевой нагрузкой 23,5 тс.
Она предназначена для легкогрузовых вагонов, где не требуется применение большегрузых тележек, имеющих более высокую стоимость. Может стать незаменимой для крытых вагонов, платформ, вагон – цистерн для светлых нефтепродуктов и газов.
Еще одно преимущество – в снижении воздействия на инфраструктуру железных дорог. Соответственно, для ремонта и поддержания в работоспособном состоянии железнодорожной колеи потребуется меньше средств.
В тележке модели 18-555 применены инновационные конструкторские решения, которые позволяют в два раза увеличить ее межремонтную эксплуатацию.
В совокупности новое предложение Уралвагонзавода эффективно для собственников вагонов и владельца инфраструктуры – ОАО «РЖД».
Инновационная тележка испытана, сертифицирована. Сейчас изготавливается установочная партия вагонов для подконтрольной эксплуатации.
В целом интерес к новой продукции УВЗ на форуме «Транспорт России» был высоким, а стенд предприятия признан самым эффективным по дизайнерским решениям.