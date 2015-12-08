Сайт «Почты России» подвергся крупнейшей хакерской атаке, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

В ночь на 7 декабря сайт подвергся DDoS-атаке, в результате которой с 8:00 до 13:00 доступ к нему для пользователей был ограничен. В настоящее время работа сайта восстановлена.

Это одна из самых мощных попыток дестабилизировать работу сайта национального почтового оператора за последние два года. Аналогичной по масштабу атаке сайт «Почты России» подвергался в январе 2014 года в преддверии Олимпийских игр в Сочи. В настоящее время принимаются все необходимые меры, к решению задач по установлению источника атаки на портал «Почты России» привлечены профильные подразделения силовых ведомств подчеркнули в пресс-службе предприятия.

Как отметили в пресс-службе «Почты России», во время хакерской атаки пострадал только внешний контур защиты нового сайта, то есть личные данные пользователей не были затронуты.