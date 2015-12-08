В профсоюзе Уралвагонзавода новый лидер (ФОТО)

Конференцию от имени Олега Сиенко поприветствовал Виктор Христенко, заместитель генерального директора УВЗ по персоналу. Он подчеркнул высокую значимость профсоюзного движения в жизни и развитии предприятия, а также отметил многолетнюю совместную работу актива с администрацией Уралвагонзавода.

Руководство УВЗ понимает значимость профсоюзного движения. Именно поэтому мы всегда находили точки соприкосновения, выстраивали диалог. Делали все возможное для улучшения качества жизни каждого члена трудового коллектива, полностью выполняя взятые на себя обязательства отметил Виктор Христенко.

В соответствии с повесткой дня делегаты провели выборы председателя профсоюзного комитета. На эту должность 362 голосами (1 воздержался) избран Евгений Лутохин. Последние несколько лет он был заместителем председателя профкома головного предприятия корпорации УВЗ, до этого руководил металлургическим производством Уралвагонзавода, был начальником одного из металлургических цехов. Владимиру Красноруцкову, который возглавлял заводской профком предыдущие 10 лет, присвоено звание «Почетный работник УВЗ». Его кандидатура поддержана на должность председателя Свердловской областной организации Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности.

Делегаты заслушали отчёт о проделанной за последние пять лет работы. На сегодня ППО «Уралвагонзавод» - одна из самых мощных в «Оборонпрофе», состоит из 111 профсоюзных организаций производственных подразделений, насчитывает 19 881 человек, что составляет почти 70 % от общего числа работающих на заводе. Профсоюз совместно с администрацией Уралвагонзавода успешно ведет работу по сохранению численности трудового коллектива, обеспечению своевременной выплаты заработной платы, предоставлению соцгарантий, созданию безопасных условий труда, а также по организации отдыха и оздоровлению заводчан и членов их семей. Успешно действуют женская и организационно-массовая комиссии, комиссии по охране труда и технике безопасности, по трудовым спорам и другие. Членам профсоюза оказывается бесплатная юридическая помощь по вопросам трудового, семейного и жилищного права, выплачивается материальная поддержка. Проводятся ежегодные масштабные мероприятия и праздники, в том числе «Женщина года», «Благовест» и другие. По итогам работы деятельность ППО «Уралвагонзавод» признана удовлетворительной.