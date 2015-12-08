В Свердловской области полицейские и юные инспекторы дорожного движения популяризируют световозвращающие элементов

В Качканаре учащиеся одной из школ стали участниками мастер-класса по изготовлению световозвращающих элементов для верхней одежды. Используя технику художественного сложения слоев, за несколько минут дети смогли создать нехитрые, но очень полезные украшения, которые сразу разместили на куртках и пальто. Юные инспекторы движения, принимавшие участие в создании «световозвращающих цветов», сразу заявили, что готовы передать полученные знания коллегам из младших классов.

В одном из детских садов Ирбита прошел конкурс «Засветись в темноте», ставший частью общегородского Фестиваля «Самые юные интеллектуалы города Ирбита». В конкурсе, где приняли участие 26 семей из 15 ДОУ, родителям было предложено придумать и оформить детскую прогулочную одежду для разных сезонов с использованием световозвращающих элементов.

Принципиальными требованиями стали создание моделей своими руками, необычность, оригинальность и практичностью использования. Детям досталась не менее важная роль: они, с помощью песен, стихов и сказок, должны были рассказать о важности применения световозвращателей. После теоретической «защиты» проекта, пришло время практической, и дошкольники стали участниками дефиле со световозвращающими игрушками, зонтами, сумочками и даже машинками.

По-настоящему массовым стал городской гала-концерт «Дорожные звездочки» в Нижнем Тагиле — в нем приняли участие 210 детей из 18 дошкольных образовательных организаций. Основных номинаций было всего две — агитационное творчество и дефиле со световозвращающими элементами «Засветись» — но для участия в концерте необходимо было пройти серьезный отбор. В общей сложности, организаторам пришли заявки от 55 ДОУ, в финальную часть прошла лишь треть из них.

За право стать лучшей «дорожной звездочкой» развернулась настоящая борьба. Один из детских садов подготовил показ коллекции под маркой «Осенняя коллекция», еще один назвал показ «Здесь история моя», также зрители смогли увидеть «Дорожную карусель» и «Дорожных лучиков». Большой оригинальностью отличилось дефиле детей, одетых по-взрослому — как инспекторы ГИБДД, спасатели и врачи скорой помощи. Здесь организаторы постарались сделать детские костюмы максимально похожими на взрослые, размещая световозвращающую ленту на тех же местах.

В поселке Пышма отделение ГИБДД и ЮИДовцы обратились к жителям района с призывом «Ярче жить — безопаснее!» и провели социальное мероприятие в два этапа. В светлое время суток школьники вручали прохожим и водителям собственноручно сделанные открытки на тему безопасности дорожного движения, а уже вечером вышли на танцевальный флеш-моб. Будучи призванным обратить внимание на использование световозвращающих элементов, флеш-моб проходил в свете автомобильных фар и фонариков. Организаторы отметили, что к танцу юных активистов присоединялись и взрослые, получая за это в подарок световозвращающий значок или брелок.