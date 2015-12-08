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Вопросам отопления, парковки маршрутные такси и подготовки к Новому году посвятил очередной объезд Глава города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вопросам отопления, парковки маршрутные такси и подготовки к Новому году посвятил очередной объезд Глава города

8 декабря 2015, 16:35ОбществоMaurice
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