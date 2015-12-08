Вопросам отопления, парковки маршрутные такси и подготовки к Новому году посвятил очередной объезд Глава города

Родители воспитанников музыкальной школы № 3 пожаловались Главе города на низкую температуру в помещениях филиала учреждения на улице Дружинина, 35а. Сегодня Сергей Носов осмотрел здание. Директор школы Сергей Цветков доложил мэру о мерах, предпринятых администрацией учреждения, чтобы повысить температуру до нормативных показателей. В частности, были утеплены входные группы и подвал здания. Компания «Теплотехник» произвела промывку радиаторов. Во время визита Главы города температура в общем коридоре держалась в пределах 17-18 градусов Цельсия, в классах – в районе 20 градусов. Руководители управления культуры и музыкальной школы пообещали мэру выдерживать данный температурный режим в течение всего зимнего периода. Сергей Носов отметил, что собирается посетить учреждение еще раз во время холодов, чтобы лично убедиться, что проблема снята.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Президентский» Глава города провел совещание по организации на территории спортивного объекта ледового городка и центрального места отдыха жителей Гальяно-Горбуновского массива в зимние праздники. Уже начаты работы по заливке катка, художники приступили к изготовлению ледяных скульптур, решаются вопросы размещения площадки для представлений. На совещании было решено, что «главную гальянскую елку» откроют не позднее двадцать седьмого декабря. Недалеко от катка взрослые тагильчане смогут покататься на снегоходах и квадроциклах, а маленькие – на лошадях и санях. Рядом с развлекательными площадками будут размещены объекты питания и торговли.