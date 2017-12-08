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Новости Нижнего Тагила

414 видеокамер появилось в Нижнем Тагиле за последние 3 года

8 декабря 2017, 06:35Добавить новость
безопасность,город,дтп,Нижний Тагил,полиция,Свердловская область,видеонаблюдение,камеры видеонаблюдения
На улицах Нижнего Тагила и в местах массового пребывания людей за последние 3 года появилось 414 камер. В ближайшее время число камер вырастет до 490 единиц.

Количество систем видеонаблюдения, установленных на улицах Нижнего Тагила, продолжает расти. С 2014 года в городе появилось 414 камер, а в ближайшее время их число возрастёт до 490 штук. Из них 74 будут поворотными.

Такое количество видеонаблюдения позволило уменьшить количество правонарушений. Через видеокамеры, установленные в местах массового пребывания тагильчан удалось обработать 1 150 запросов, связанных с преступлениями. Из них 644 представляли оперативный интерес, 173 преступления были раскрыты и по 59 возбуждены уголовные дела.

Камеры помогают и в профилактике ДТП. 194 нарушителя привлечены к ответственности за нарушения ПДД благодаря видеонаблюдению, сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила. Также за прошедшие 10 месяцев число преступлений на улицах Нижнего Тагила снизилось на 20,7%, в общественных местах на 11,7%.

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