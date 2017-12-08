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Новости Нижнего Тагила

Роскомнадзор проверил СМИ Нижнего Тагила после публикаций о смерти ребенка (ФОТО)

8 декабря 2017, 21:30Добавить новость
Нижний Тагил,Савелий Гладыш,роскомнадзор,защита,СМИ,здравоохранение,персональные данные
Информационные издания Нижнего Тагила, публиковавшие новости о расследовании гибели 3-летнего Савелия Гладыша, получили запросы от Управления Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу на предоставление согласия от родителей ребенка на использование персональных данных, а также «пояснения, касающиеся цели их распространения».

Закон РФ о СМИ гласит:

Цензура массовой информации, то есть требование от редакции средства массовой информации со стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или общественных объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных частей, - не допускается. Создание и финансирование организаций, учреждений, органов или должностей, в задачи либо функции которых входит осуществление цензуры массовой информации, - не допускается.

 

В ходе расследования мне угрожали отнять у меня детей, -- рассказывает TagilCity.ru Анастасия Гладыш. 


Трагедия в семье тагильчан произошла в 2011 году: 3-летний Савелий Гладыш умер (как позже установило следствие) из-за несвоевременной терапии. О смерти мальчика тогда писали и рассказывали десятки СМИ регионального и федерального уровня. В их числе - и редакция TagilCity.ru, следившая за ходом расследования на протяжении нескольких лет. 21 ноября на TagilCity.ru и других сетевых изданиях города была опубликована новость о приговоре с признанием вины в смерти ребенка экс-врача тагильской инфекционной больницы.

  

24 ноября СМИ Нижнего Тагила, публиковавшие новости о результатах судебного заседания, где экс-сотрудница медучреждения была признана виновной, получили запросы на пояснения цели распространения персональных данных мальчика. Несколько изданий получили однотипные запросы от Управления Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. В документе, направленном в редакцию TagilCity.ru, в 1 из строчек и вовсе значилось название другого СМИ. 

Нижний Тагил,Савелий Гладыш,роскомнадзор,защита,СМИ,здравоохранение,персональные данные


Тагильские СМИ предоставили Роскомнадзору необходимые документы и задались вопросом: не является ли этот обмен бумагами способом отвлечь издания от данного конкретного случая и освещения проблем в здравоохранении Нижнего Тагила в целом? 

 

Практикующий юрист из Нижнего Тагила считает, что ужесточение закона «О персональных данных», который требует исключения их огласки, направлено, по сути, на стагнацию в журналистике.

 

Эти поправки, фактически, убивают журналистику, но закон есть закон, -- поделилась мнением юрист.

 

В данном случае родители умершего мальчика сами стремились придать огласке историю о вине врачей. Родители ребенка предоставили редакции свое письменное согласие на использование персональных данных их сына.

 

История о несвоевременном лечении, оказанном Савелию Гладышу медиками инфекционной больницы, несколько лет находится на контроле уполномоченного по правам человека в Свердловской области.

 

О правовых основаниях размещения информации о гибели ребенка: здесь есть разрешение на использование персональных данных ребенка от его мамы, -- рассказала TagilCity.ru омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

 

Юрист из Нижнего Тагила также считает, что сведения в материалах СМИ Нижнего Тагила были опубликованы для полноты, всесторонности и объективности расследования уголовного дела, возбужденного по факту смерти несовершеннолетнего.

 

Закон четко не определяет, какие именно случаи связаны с защитой прав и законных интересов несовершеннолетних. Очевидно, что в каждом конкретном деле соответствующая публикация или репортаж защитила (или должна была защитить) права и законные интересы данного ребенка.

 

Здесь сведения о ребенке были опубликованы с целью установления всех обстоятельств случившегося, привлечения виновного к уголовной ответственности и, как следствие, посмертной защиты прав и законных интересов ребенка, приложив согласие матери на публикацию, -- сообщила правовед.

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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