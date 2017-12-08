Роскомнадзор проверил СМИ Нижнего Тагила после публикаций о смерти ребенка (ФОТО)

Закон РФ о СМИ гласит:





Цензура массовой информации, то есть требование от редакции средства массовой информации со стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или общественных объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных частей, - не допускается. Создание и финансирование организаций, учреждений, органов или должностей, в задачи либо функции которых входит осуществление цензуры массовой информации, - не допускается.

В ходе расследования мне угрожали отнять у меня детей, -- рассказывает TagilCity.ru Анастасия Гладыш.



Трагедия в семье тагильчан произошла в 2011 году: 3-летний Савелий Гладыш умер (как позже установило следствие) из-за несвоевременной терапии. О смерти мальчика тогда писали и рассказывали десятки СМИ регионального и федерального уровня. В их числе - и редакция TagilCity.ru, следившая за ходом расследования на протяжении нескольких лет. 21 ноября на TagilCity.ru и других сетевых изданиях города была опубликована новость о приговоре с признанием вины в смерти ребенка экс-врача тагильской инфекционной больницы.

24 ноября СМИ Нижнего Тагила, публиковавшие новости о результатах судебного заседания, где экс-сотрудница медучреждения была признана виновной, получили запросы на пояснения цели распространения персональных данных мальчика. Несколько изданий получили однотипные запросы от Управления Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. В документе, направленном в редакцию TagilCity.ru, в 1 из строчек и вовсе значилось название другого СМИ.







Тагильские СМИ предоставили Роскомнадзору необходимые документы и задались вопросом: не является ли этот обмен бумагами способом отвлечь издания от данного конкретного случая и освещения проблем в здравоохранении Нижнего Тагила в целом?

Практикующий юрист из Нижнего Тагила считает, что ужесточение закона «О персональных данных», который требует исключения их огласки, направлено, по сути, на стагнацию в журналистике.

Эти поправки, фактически, убивают журналистику, но закон есть закон, -- поделилась мнением юрист.

В данном случае родители умершего мальчика сами стремились придать огласке историю о вине врачей. Родители ребенка предоставили редакции свое письменное согласие на использование персональных данных их сына.

История о несвоевременном лечении, оказанном Савелию Гладышу медиками инфекционной больницы, несколько лет находится на контроле уполномоченного по правам человека в Свердловской области.

О правовых основаниях размещения информации о гибели ребенка: здесь есть разрешение на использование персональных данных ребенка от его мамы, -- рассказала TagilCity.ru омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Юрист из Нижнего Тагила также считает, что сведения в материалах СМИ Нижнего Тагила были опубликованы для полноты, всесторонности и объективности расследования уголовного дела, возбужденного по факту смерти несовершеннолетнего.