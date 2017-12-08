Два мошенника 26 раз подделали решения судов Екатеринбурга (ФОТО)

С января 2015 года по апрель 2016 два жителя Екатеринбурга совершили 26 подделок решений городских судов.



Используя поддельные документы, мошенники отправляли исполнительные листы в банковские отделения и изымали с частных лиц денежные средства.

В исполнительные листы преступниками вносились ложные сведения о взыскании денежных средств по договору займа, либо в счет возмещения материального ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, в пользу вымышленных лиц, на имя которых были оформлены находящиеся в их распоряжении банковские карты. Подготовленные фальшивки фигуранты дела через отделения почтовой связи направили в 26 различных отделений банков, расположенных в 18 субъектах Российской Федерации, -- отметил полковник Валерий Горелых.



В результате одного преступления подсудимые похитили 300 000 рублей, ещё 25 поддельных решений на общую сумму 3 млн. рублей злоумышленники реализовать не успели, так как были задержаны полицией, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.



7 декабря 2017 года суд признал обоих мужчин виновными в совершении преступления по ст. 159 и ст. 327 УК РФ. Одному подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, другой проведёт в колонии общего режима 5 лет.

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области