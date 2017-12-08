«Купить онлайн»: электронный полис ОСАГО не упростил процедуру в Нижнем Тагиле

Автовладельцы Нижнего Тагила столкнулись с трудностями при оформлении электронного полиса ОСАГО. Застраховать свою машину в офисах страховых компаний для владельцев авто с определенными параметрами нет возможности. Страховые агенты настаивают на получении электронного полиса. Что происходит и как страховать, редакция TagilCity.ru выясняла у владельцев легковых машин и в офисах страховых компаний.

Тагильчанин Михаил рассказал, что в офисе страховой компании ему отказали в оформлении ОСАГО и настоятельно посоветовали воспользоваться электронной услугой. У Михаила это вызвало определенные трудности в силу возраста, он опасался сделать что-либо неправильно.

Мне подсказали, что получить электронный полис на мою машину будет быстрее. Но я не совсем на «ты» с компьютером. Побоялся, что не разберусь. Пришел в офис, сказал, что хочу застраховать машину. Мне отказали, когда назвал модель автомобиля, сказали - нет возможности. Плохо понял, какова истинная причина отказа, но меня снова стали настойчиво увещевать сделать полис электронно. В общем, без ОСАГО ездить не будешь, пришел к дочке, она помогла. Странно, закон есть, без полиса на штраф налететь можно, а услуга не предоставляется должным образом, -- поделился Михаил.

Жительница Нижнего Тагила Юлия столкнулась с технической проблемой при оформлении электронного полиса. По ее рассказу, она объехала несколько страховых компаний и получив отказ села за компьютер. При заведении данных не вводилась буква алфавита, которая была в номере автомобиля. На следующий день с вводом данных был порядок, но система предложила ей страховщика в Красноярске.

Поехала делать ОСАГО. В Едином страховом центре просидели час в очереди, вышла сотрудница и сказала, что закончились полисы. Поехала в «Росгосстрах», так как уже был опыт работы с этой компанией, все без проблем. В офисе отказали сразу. Приехала домой, зашла на сайт «Росгосстрах», начала заводить данные. У меня в номере машины есть буква «М», эта буква не предусмотрена для ввода системой «Росгосстраха». Пробившись бесполезно с час, решила оставить эту затею. Позвонила знакомым айтишникам, мне объяснили, что для того чтобы стопорить поток клиентов, страховые подключают на некоторое время баги. Хорошо. Зашла на сайт «Ренессанс-страхование», ввела на сайте данные, после полутора часов обработки система отправила меня к ИП, которая зарегистрирована во Владивостоке. Кто эта ИП? Если будет ДТП, где мне искать ее? На следующий день снова завела данные на сайте «Росгосстрах». Теперь буква «М» заводилась без проблем. Искать опытным путем, какие буквы система не видит сегодня, не было ни сил, ни времени. После обработки данных система предложила мне страховщика в Красноярске, -- рассказала свою историю страхования Юлия.

Некоторые тагильчане жаловались на то, что страховая может и отказать в полисе. Если же сверка документов и регистрация пройдет успешно, то в среднем на всю операцию от начала до конца уходит порядка 2-х часов.

Существует два вида проверки электронного полиса - компьютером и человеком. Документы на мою машину проверял человек. 3 раза я заново отправляла сканы бланков. Я спросила потом агента в офисе - для чего это делается? Мне ответили - для того, чтобы люди не делали этот электронный полис. Цель проверок - отбить у людей желание пользоваться электронным полисом, так как процент за работу никто не получает. А если придешь в офис страховой, то тебе, так и быть, полис оформят, но добавят кучу доп. услуг - на этом страховые и заработают, -- рассказала тагильчанка Алена.

Получается некий замкнутый круг. С одной стороны - в офисах не хотят страховать невыгодные им машины, с другой – Е-ОСАГО не приносит прибыли страховщикам.

Редакция TagilCity.ru обратилась в страховые компании Нижнего Тагила в попытке получить разъяснения.

В СК в центре города пояснили, что страхуют только определенные авто: большие и с 2012 года выпуска. Представительство компании в Нижнем Тагиле оказалось внештатным агентством с ограниченными условиями. Агент пояснила, что в Екатеринбурге после осмотра авто возможно удастся получить полис.

В одном из страховых брокерских домов пояснили, что купить полис на автомобили менее 100 лошадиных сил в офисах страховых компаний сложно.

Если у Вас малолитражка, сразу отправят на электронное страхование, а там система подберет любую шарашкину контору в другом городе, -- сказала по телефону агент.

В еще одной страховой компании на Вагонке также подтвердили информацию о том, что все «невыгодные» для страховщика машины будут отправлены на электронное страхование.

Если у Вас авто менее 100 л.с. – Вас выкинет на электронное страхование. Потому что маленькие машины никому не нужны, ни одна страховая за них не возьмется. СК снижает свои риски, потому что на малолитражках ездят неопытные водители с маленьким стажем, а значит больший риск ДТП и выплат по ОСАГО. А электронно нужно набраться терпения, но и там может быть отказ, -- призналась агент СК.

Получается, страховать определенные автомобили компаниям не выгодно. Но, страдает, в итоге, потребитель услуг. Услуга электронного страхования, изначально задуманная для ускорения процессов, оказалось не благостью, а проблемой.

Закон об обязательном страховании автогражданской ответственности есть, и он един для всех. Без страховки ездить нельзя - это штрафы, это риск остаться без компенсации при ДТП. Машина у меня есть, но ее как бы нет по сути, раз ее страховать не могут. Выкидывать ее теперь что ли, -- возмутилась тагильчанка Мария.

Автоюрист из Нижнего Тагила придерживается закона и считает отказ в страховании неправомерным.