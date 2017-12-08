Мать двоих несовершеннолетних детей из Пышмы вырастила дома 15 кустов конопли (ФОТО)

Полицейские Пышмы на вверенной территории обнаружили точку выращивания наркосодержащего растения канабиса, известного также, как конопля. Точка находилась в частном доме жительницы деревни Юдина.



Семена, которые, по словам задержанной, она нашла на пустыре за огородом, были посажены в небольшие клумбы. В туристической палатке, где женщина прятала рассаду, имелись системы освещения, вентиляции и полива.





Хозяйкой грядки оказалась ранее не имевшая проблем с законом местная женщина 1979 года рождения, мать двоих несовершеннолетних детей, воспитывающая их вместе с сожителем. Сухие части растения она планировала использовать для собственных нужд, -- сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



По факту незаконного изготовления наркотических средств полицейские возбудили против матери 2 детей уголовное дело по ст. 228 УК РФ. 7 декабря суд признал её виновной и назначил наказание в виде 240 часов обязательных работ. Также женщину обязали встать на профилактический учёт.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области