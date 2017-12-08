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Новости Нижнего Тагила

Неизвестные распылили перцовый баллончик на линейке в школе Ревды

8 декабря 2017, 23:50Добавить новость
дети,проверка,Свердловская область,школа,школьники,Ревда,газовый баллончик
На линейке в одной из школ Ревды неизвестные распылили перцовый баллончик. В результате несколько учащихся и преподавателей были госпитализированы.

Утром 8 декабря несколько учителей и учащихся школы в Ревде почувствовали себя плохо во время линейки. 13 учеников и 2 преподавателя были доставлены в больницу.

Как сообщает Следственное управление СК России по Свердловской области, причиной произошедшего стало распыление содержимого перцового баллончика. Личность виновных на данный момент устанавливается следователями.

Жизни и здоровью госпитализированных учащихся и педагогов ничто не угрожает. В больнице остаются 8 из 15 человек.

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