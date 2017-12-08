Неизвестные распылили перцовый баллончик на линейке в школе Ревды

Утром 8 декабря несколько учителей и учащихся школы в Ревде почувствовали себя плохо во время линейки. 13 учеников и 2 преподавателя были доставлены в больницу.



Как сообщает Следственное управление СК России по Свердловской области, причиной произошедшего стало распыление содержимого перцового баллончика. Личность виновных на данный момент устанавливается следователями.



Жизни и здоровью госпитализированных учащихся и педагогов ничто не угрожает. В больнице остаются 8 из 15 человек.