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Новости Нижнего Тагила

Тагильский общественный транспорт снова останавливается у «Смака»

8 декабря 2017, 13:00Добавить новость
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У магазина «Смак» в Нижнем Тагиле теперь снова можно сесть на маршрутку или автобус. На совещании в администрации города были рассмотрены обращения граждан и общая транспортная ситуация на улице Космонавтов после переноса остановочных пунктов.

В часы пик на новой остановке между «Смаком» и кинотеатром «Урал» возникали большие очереди. Расстояние между остановками общественного транспорта увеличилось.  

В результате с 7 декабря 2017 года властями Нижнего Тагила было принято решение вернуть остановочный пункт у «Смака» на улице Космонавтов.
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