Тагильский общественный транспорт снова останавливается у «Смака»

У магазина «Смак» в Нижнем Тагиле теперь снова можно сесть на маршрутку или автобус. На совещании в администрации города были рассмотрены обращения граждан и общая транспортная ситуация на улице Космонавтов после переноса остановочных пунктов.
В часы пик на новой остановке между «Смаком» и кинотеатром «Урал» возникали большие очереди. Расстояние между остановками общественного транспорта увеличилось.
В результате с 7 декабря 2017 года властями Нижнего Тагила было принято решение вернуть остановочный пункт у «Смака» на улице Космонавтов.